VÍDEO: cantor Vitor Fernandes desembarca no Acre nesta quinta e manda recado aos fãs

A Expo Mâncio Lima, primeira feira agropecuária do município, encerra suas atividades nesta quarta-feira, 29 de maio, com um espetáculo aguardado por muitos. O cantor Vitor Fernandes é a grande atração da noite, prometendo agitar o público no complexo esportivo Totão. O show está previsto para começar às 20 horas e marca também as celebrações do 47º aniversário do município.

Vitor Fernandes desembarcou no Aeroporto de Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira, onde foi recebido calorosamente por fãs e atendeu a imprensa local. Em uma breve entrevista concedida ao jornalista Patrick Tavares, Vitor expressou sua alegria em participar do evento e disse estar ansioso para se apresentar em Mâncio Lima. Veja o vídeo:

Segundo informações obtidas pela coluna Douglas Richer, do ContilNet, Vitor Fernandes permanece em Cruzeiro do Sul e se deslocará para Mâncio Lima apenas à noite, a tempo de encerrar a feira agropecuária com sua performance.

O evento, que vem sendo um sucesso de público, não se encerra com o show do cantor. Após a apresentação de Vitor Fernandes, a festa continua com bandas locais, prometendo manter a animação até tarde.

Veja a programação: