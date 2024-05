Coronel Ulysses declara apoio a pré-candidatura de Bocalom: “Tem feito muito por Rio Branco”

Durante uma reunião com um grupo de evangélicos, o deputado federal Coronel Ulysses (UB) fez um pronunciamento expressando seu apoio à pré-candidatura à reeleição do prefeito Tião Bocalom na última segunda-feira (13).

Em seu discurso, o deputado fez menção ao versículo João 8.32, “e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”. Discurso muitas vezes usado pelo ex-presidente Bolsonaro, ao qual Ulysses é apoiador confesso.

Além disso, durante sua fala, o deputado enalteceu o prefeito Bocalom, elogiando suas realizações à frente da gestão municipal e destacando sua visão alinhada aos valores defendidos pelo grupo de evangélicos presentes.

No entanto, não foi apenas o apoio entusiástico ao prefeito que marcou o discurso de Ulysses. O deputado aproveitou a oportunidade para alfinetar Marcus Alexandre, mencionando a postura de Bocalom durante as enchentes e insinuando uma crítica indireta à atuação de seu oponente.

“O atual gestor municipal não entrou na água durante as enchentes para tirar fotos com água na cintura”, afirmou Ulysses, em uma clara tentativa de contrapor a imagem de liderança e comprometimento de Bocalom com a suposta superficialidade de outros candidatos.

Veja o vídeo: