Deputado acreano se posiciona contra ‘saidinha’ de presos e criminalização de Fake News; veja vídeo

O Deputado Federal Eduardo Veloso, representante do estado do Acre, marcou presença no debate sobre duas importantes pautas no Congresso Nacional: as saídas temporárias de presos e a criminalização das Fake News.

Em uma sessão histórica nesta terça-feira (28), o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao projeto de lei que proíbe as chamadas “saidinhas” de detentos em datas comemorativas. Com uma votação expressiva, os parlamentares decidiram eliminar o benefício, que permitia aos presos do regime semiaberto deixar temporariamente as prisões em datas como Natal e Páscoa.

Em relação a essa medida, Eduardo Veloso se posicionou contrário à derrubada do veto, votando contra a proibição das saídas temporárias.

Além disso, o Congresso Nacional decidiu manter o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro à proposta de punição para quem espalhar Fake News durante as eleições. Veloso também se pronunciou sobre essa questão, votando contra a manutenção do veto e defendendo a liberdade de expressão, mesmo diante dos desafios enfrentados com a disseminação de desinformação.

Nas redes sociais, o Deputado Eduardo Veloso reforçou seu posicionamento, afirmando ter votado contra a proibição das saídas temporárias de presos e contra a criminalização das Fake News.

Veja o vídeo: