VÍDEO: Empresários acreano inovam e inauguram loja premium de colchões no Acre

A nova loja Rei dos Colchões Premium, localizada na rua Rio de Janeiro, 96, Floresta, está revolucionando o mercado acreano com produtos de alta qualidade e inovação para seus clientes. Fundada em 2011 pelo CEO e proprietário Silas Muchel, a empresa expandiu-se rapidamente, ganhando sua primeira filial em 2014, no bairro Bosque, na capital, e agora inaugurando sua mais recente e luxuosa filial.

Com a inauguração da terceira filial, Silas Muchel encontrou um novo parceiro tanto na vida pessoal quanto nos negócios: a advogada Elizangela Schwalbe. Decidindo abandonar sua carreira jurídica para se dedicar ao empreendimento ao lado de seu esposo, Elizangela trouxe uma nova perspectiva para a expansão da empresa.

A inauguração da Rei dos Colchões Premium contou com a presença da coluna Douglas Richer, do site ContilNet, proporcionando aos leitores uma visão exclusiva do novo empreendimento e uma entrevista exclusiva com os empresários acreanos. Ertson Silas e Elizangela compartilharam suas visões e planos para a loja, enfatizando o compromisso da empresa com o conforto e a qualidade de seus produtos.

Em conversa com o jornalista Douglas Richer, o casal de empresário já consagrado líder no ramo, comanda 5 lojas no Acre destacou o sonho de ser líder de marcado no estado.”Nossa jornada até aqui tem sido incrível, mas nosso sonho vai além. Queremos ser mais do que apenas uma referência no ramo de colchões no Acre; queremos ser líderes de mercado. Com dedicação, inovação e o compromisso contínuo com a qualidade, estamos confiantes de que podemos alcançar esse objetivo e oferecer aos nossos clientes o melhor em conforto e bem-estar,” disse Silas Muchel.

“Estamos muito gratos pelo apoio que recebemos de nossos clientes e da comunidade local. Cada nova loja que abrimos é um passo em direção ao nosso objetivo de proporcionar um sono de qualidade para todos os acreanos. Com a confiança e o apoio de nossa equipe e de nossos clientes, estamos prontos para enfrentar os desafios e alcançar novos patamares de sucesso, disse Elizangela Schwalbe em entrevista a coluna.

Com um ambiente luxuoso e uma ampla gama de opções de colchões e acessórios, a Rei dos Colchões Premium está determinada a se tornar a principal escolha para aqueles que valorizam o sono de qualidade e o bem-estar. Venha visitar a nova loja e descubra onde o conforto e a qualidade se encontram.

Veja com e exclusividade o novo espaço: