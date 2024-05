Vídeo: homem pula de carro, motorista cai e veículo desce ribanceira

Circula nas redes sociais uma cena inusitada na rodovia SC-410, em São João Batista, em Santa Catarina. Na tarde do último sábado (27/4), uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem pula de um carro em movimento. Na sequência, a motorista faz uma manobra, cai e o veículo desce uma ribanceira.

A situação foi divulgada no Instagram da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de SC, nessa terça-feira (30/4), e logo após viralizou na internet. Segundo informações da PMRv, o acidente ocorreu no bairro Rio do Braço, por volta das 15h45, na SC-410.

A polícia ainda não tem certeza do que ocasionou a situação. Porém, a maior suspeita é de que “o casal estaria discutindo antes do acidente“.

Nas imagens, é possível ver um homem de camisa laranja saindo do veículo antes dele parar, escorregando no chão e atravessando a rodovia. Ele não fechou a porta.

Enquanto isso, a motorista chegou a bater em um muro antes de tentar entrar na via oposta. Após fazer o retorno, ela avançou em direção a um barranco. Na sequência, a mulher foi projetada para fora do veículo, que caiu ribanceira abaixo.