Vídeo: Policial da Justiça Federal é flagrado fazendo sexo em praia

“Investigação minuciosa, que contamos com a inteligência do Ministério Público. Seguimos o passo a passo dele, onde ele foi, que carro ele pegou, de onde pegou, para onde foi, para onde ele entrou. Foi mais fácil segui-lo do que seguir a moça. Identificamos de fato esse cidadão que veio para nossa cidade para fazer aquele ato obsceno. Não é cidadão pobre, é policial judiciário da Justiça Federal da cidade de Sobral, do Ceará. Já sabemos quem é ele, j[á temos nome completo, a confirmação de que é ele”, afirma a delegada Luci Mônica.

O homem tem 38 anos e a identidade da mulher que também praticava o ato está sendo investigada. A delegada disse ainda que vai manter contato com as autoridades policiais do Ceará para conseguir o depoimento do homem.

A delegada disse ainda que, pelas investigações, há o entendimento de que a relação foi consensual.

Entenda o caso

Uma cena, no mínimo, constrangedora, foi gravada por populares, na Ponta Verde, em Maceió. Um casal foi flagrado fazendo sexo na areia da praia, em um local movimentado e assistido por frequentadores de um bar localizado na orla da capital.

A cena do casal foi rapidamente parar nas redes sociais e rendeu muitos comentários de internautas.