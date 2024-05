Vídeo: político alemão lambe vasos sanitários e é expulso do partido

O candidato pelo Partido Democrático Liberal alemão às eleições municipais, Martin Neumaier, foi expulso do partido após vídeo lambendo vasos sanitários viralizar nas redes sociais.

Ele é de Aalen, uma cidade localizada na região de Stuttgart.

Neumaier, se filmou lambendo vasos sanitários e escovas em um banheiro público.

Para ver o vídeo CLIQUE AQUI.

Na última quarta-feira (16/5), o partido divulgou a expulsão de Martin do partido e enquadrou a conduta do político como ofensiva e potencialmente criminosa. “Tal comportamento contradiz os valores e princípios fundamentais do nosso partido. Por esta razão, decidimos encerrar o apoio ao candidato em questão com efeito imediato”, disse.

Após a polêmica, Neumaier teve todas as redes sociais excluídas.