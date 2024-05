Vigas do elevado da Dias Martins chegam e Bocalom diz que cidades modernas precisam se verticalizar

As obras relativas ao elevado sendo construído na Estrada Dias Martins darão um novo passo com a chegada das vigas de sustentação do projeto, que foram entregues no local durante a manhã desta quinta-feira (2).

O evento contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que falou sobre o impacto que o viaduto irá causar na vida do rio-branquense diariamente. “A cidade moderna precisa melhorar sua mobilidade urbana, as cidades precisam se verticalizar e estamos fazendo isso com nosso primeiro viaduto”, disse ele.

O prefeito ainda afirma que as obras estão avançando e que após o posicionamento das vigas, que vem de Rondônia para o Acre, a finalização da construção ocorrerá rapidamente.

“Nós queremos finalizar esse projeto, deste viaduto, se Deus quiser, até final de junho. Você já imaginou 15 minutos de manhã, 15 minutos de tarde, dá 30 minutos todos os dias que você perde na tua vida”, ressalta Bocalom.

Veja fotos: