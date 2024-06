12 jogos mais aguardados para o segundo semestre de 2024

O jogo também promete uma experiência completa com campanha single-player, o tradicional modo multiplayer e o Zumbis, que marca um retorno. Além disso, Call of Duty: Black Ops 6 será o primeiro da série a ficar disponível no Game Pass, mas com uma pegadinha: os assinantes do nível básico têm acesso apenas à campanha, enquanto os do Ultimate garantem o pacote completo. O lançamento acontece em 25 de outubro no PC, PlayStation 4 (PS4), PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.