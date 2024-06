Acidente com dois caminhões e um carro deixa trânsito congestionado em avenida de Rio Branco

Raimundo Taveira de Medeiros, de 56 anos, ficou em estado de choque ao se envolver em uma colisão com dois caminhões na manhã desta quinta-feira (13), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, um caminhão de entrega de bebidas estava estacionado às margens da avenida no sentido centro-bairro, terminando de fazer uma entrega em um pequeno comércio. Ao sair do local, um carro modelo Palio, conduzido por Raimundo, acabou, de forma inesperada, colidindo na lateral do caminhão e ficando de lado na pista.

Logo atrás, vinha uma caçamba que bateu atrás do Palio e imprensou o carro no caminhão de entrega de bebidas. Após a colisão, o trânsito ficou lento na região.

O motorista do Palio ficou extremamente nervoso e precisou ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de suporte básico, que deu os primeiros atendimentos e encaminhou o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral.

Militares do Corpo de Bombeiros também foram acionados, pois a informação inicial que chegou aos socorristas foi que o motorista havia ficado preso às ferragens.

A área foi isolada por policiais militares do Batalhão de Trânsito, para que a perícia fosse realizada no local. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram liberados.

O motorista do veículo Palio realizou o teste do bafômetro e não apresentou alteração para ingestão de bebida alcoólica.

Veja o vídeo: