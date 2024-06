Acidente entre carro e moto é registrado em avenida principal de Rio Branco; veja vídeo

Na manhã desta sexta-feira (14), um acidente entre um carro e uma moto deixou o trânsito congestionado na Avenida Ceará, uma das mais importantes de Rio Branco, no bairro Estação Experimental.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Ceará com a rua Omar Sabino. Um carro colidiu com uma moto, que era pilotada por uma mulher. Ela precisou ser atendida pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU).

Uma equipe de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar também esteve no local para averiguar o caso.

Veja o vídeo: