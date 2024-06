Acre envia agentes da Defesa Civil para atuar nos trabalhos de reconstrução do Rio Grande do Sul

Em solidariedade à tragédia natural que aconteceu Rio Grande do Sul, o Governo do Estado do Acre enviou dois membros da Defesa Civil, do Grupo de de Apoio a Desastre (Gade), para ajudar nos trabalhos de ajuda humanitária e de reconstrução do estado após a maior inundação de sua história.

Os agentes enviados foram o primeiro tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Rogério Oliveira, juntamente com o gestor de Políticas Públicas da Defesa Civil, Pedro Henrique.

De acordo com Rogério Oliveira, além da capacitação, as recentes enchentes enfrentadas pelo estado do Acre permitiram que os profissionais adquirissem uma prática ainda melhor com gerenciamento de crise.

“Somos capacitados em cursos em Defesa Civil para realizar esse tipo de Apoio aos municípios no gerenciamento do sistema de informação de desastres, o que permite chegada de recursos para os estados e municípios. Atualmente, os eventos extremos pelos quais o estado do Acre passou nos permitiram uma prática cada vez melhor com gerenciamento de desastres. Em 2023, tivemos uma grande inundação no nosso estado atingindo vários municípios”, afirma o primeiro tenente.

Os dois já estão atuando no Rio Grande do Sul desde o dia 21 de maio, realizando visitas nos municípios atingidos e construindo plano de trabalho de assistência humanitária e de reestabelecimento.

“Até o momento, já foram visitados os municípios de Canoas, Balneário Pinhal, Porto Alegre, Esteio, São Leopoldo, Eldorado do Sul, Guaíba, tendo provavelmente novas visitas até o momento da desmobilização. Os trabalhos aqui são em diversas frentes, devido às demandas que surgem no trabalho de visita técnica às cidades afetadas”, ressalta.