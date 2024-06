Acreana é campeã do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e vai disputar top 16 entre as melhores do país

A atleta acreana Quemile Souza foi campeã do Circuito Brasileio Aberto de Vôlei de Praia, neste sábado (22), em Cuiabá (MT), ao lado da parceira de dupla, Manu Cardoso, representante de Minas Gerais.

Quemile e sua dupla Manu destacaram-se ao conquistar o segundo lugar na terceira etapa do circuito, realizada em Saquarema, no Rio de Janeiro. Antes disso, elas haviam chegado às oitavas de final nas duas primeiras etapas da competição.

A dupla enfrentou as representantes do Distrito Federal e Paraíba, Thati e ngela e venceu por 2 sets a 1. Agora, Quemile e Manu têm um jogo marcado para setembro deste ano, onde vão em busca do top 16 entre as melhores duplas do país, em São Luís, no Maranhão.

“Foi incrível, estamos colhendo os frutos de muito trabalho e dedicação, agora estamos classificadas na próxima etapa para o top 16 melhores duplas do Brasil”, disse Quemile ao ContilNet.