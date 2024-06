Acreano de 15 anos leva medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática; VÍDEO

O estudante acreano Hallen de Souza Oliveira, de 15 anos, foi medalhista de ouro na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática. Sendo o único representante do estado na cerimônia que aconteceu na última terça-feira (11), Hallen já havia levado uma medalha de bronze na mesma competição em 2022.

A mãe de Hallen, Roseli Oliveira Vitória, de 39 anos, fala ao ContilNet sobre a emoção de ver o filho alcançando tamanha conquista:

“Não tenho capacidade de descrever o tamanho da emoção. Ainda estou emocionada, é um orgulho muito grande. Na verdade, essa é a primeira medalha de ouro. Na olimpíada de 2022, ele conquistou a de bronze”, ressalta a orgulhosa mãe.

Roseli revela que seu filho sempre teve muita facilidade com os números e muita curiosidade também. “Desde pequeno era cativado pelos números”, disse.

“Desde muito pequeno, saiu do ensino infantil já alfabetizado, sabendo ler e escrever e fazer 3 operações básicas – adição, subtração e multiplicação. Aprendeu números ao mesmo tempo que aprendia falar”, descreve a entrevistada.

OBMEP

A OBMEP 2024 é dirigida aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e aos alunos do Ensino Médio, de escolas públicas municipais, estaduais, federais e de escolas privadas, bem como aos respectivos professores, escolas e secretarias de educação, todos localizados no território brasileiro.

A 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP 2024) é uma ação cultural e recreativa, com participação totalmente voluntária e sem vínculo com a aquisição de qualquer bem, serviço ou direito.

Ela é uma realização da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), promovida majoritariamente com recursos oriundos do contrato de gestão firmado pelo IMPA com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e com o Ministério da Educação (MEC).

Confira o momento: