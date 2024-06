Adolescente que sumiu após participar de arraial na Cidade do Povo é encontrado pela família

O jovem Pedro Asaf Alves da Silva, de 13 anos, que desapareceu na noite de sábado (15) após participar de um arraial no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, foi encontrado pela família na tarde deste domingo (16).

Segundo informações da família, Pedro estava na companhia do avô dele por volta de 23h30 em um arraial na quadra 6 da Cidade do Povo, quando o senhor foi em casa deixar um caldo para a família e, ao voltar para o evento, já não encontrou mais o neto.

Na tarde deste domingo, a família voltou entrar em contato com a redação e disse que Pedro foi encontrado em uma residência na própria Cidade do Povo e que ele estava bem. A mãe do jovem pediu para agradecer a todos que compartilharam o desaparecimento nas redes sociais.