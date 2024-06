Adriane Galisteu revela nomes sugeridos para A Fazenda 15; confira

“Dia 13 de agosto estreia na Universal Plus, que também está chegando no Brasil, com conteúdo brasileiro. Aliás, meu red carpet em Los Angeles tem a ver com isso, quando fui para lá. Muito feliz de ser a voz da Universal+ no Brasil e o primeiro conteúdo brasileiro vai ser o Barras Invisíveis. Já estou gravando a segunda temporada, aliás”, relatou, em entrevista à revista Quem.

Ela explicou que, apesar de estar animada, está angustiada com câmeras filmando o seu dia. “Eu falo: ‘Gente! Fica mais longe, não estou legal’. Mas a ideia é não estar legal. A ideia é documentar o dia a dia, a vida”, explicou. Por fim, Galisteu comentou sobre ter aberto a sua intimidade para as gravações. “Porém, estar com uma câmera na sua casa, pegando os momentos que, quando você vê, já foi. Você fala: ‘Ai, meu Deus. Será que foi? Não era pra ter ido’”, completou.