Alan Rick determina expulsão de pré-candidato acusado de induzir aborto de adolescente no Acre

O senador Alan Rick, presidente estadual do União Brasil, determinou que a executiva municipal expulse o pré-candidato a vereador pela sigla em Porto Walter, Sérgio Souza, conhecido como Lola, após prisão sob acusação de estupro de vulnerável e indução de aborto.

Sérgio Souza, que é funcionário público no município, foi preso na última sexta-feira (14) sob acusação de facilitar o aborto de uma adolescente de 13 anos. Em depoimento da jovem disse que Sérgio teria fornecido dinheiro para a compra de um medicamento abortivo e também teria dado remédios com essa finalidade.

A adolescente estava no sexto mês de gravidez quando abortou em casa no dia 1º de junho e, posteriormente, descartou o feto em um quintal próximo.

Em nota enviada ao site AC24horas, o senador afirmou que sua trajetória política é pautada na defesa da vida de da família e que tem sido voz ativa na luta contra o aborto no Congresso Nacional e repudiou a ação.

“Como presidente estadual do União Brasil, já determinei que a executiva municipal tome as medidas para a expulsão do pré-candidato”, informou.

Alan Rick disse, ainda, que já entrou em contato com o prefeito de Porto Walter, César Andrade, e secretários para prestar todo o suporte necessário à vítima.