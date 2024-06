Ana Hickmann surge na cama com Edu Guedes e se declara: ‘Te amo’

A apresentadora Ana Hickmann incorporou o modo romântico nesta terça-feira (25) ao se declarar para o apresentador Edu Guedes. No Instagram, a ex-modelo selecionou um copilado de momentos a dois com o namorado.

Logo na primeira cena do vídeo publicado, Ana Hickmann aparece na cama com o cozinheiro em clima de romance. Deitado, Edu abraça a apresentadora enquanto ela faz carinho na pele dele.

A trilha sonora da publicação é um trecho da canção “How Deep Is Your Love”, Bee Gees. “Quando uma música diz tudo sobre a gente…. Te amo!!!!!!!”, dedicou Ana Hickmann.

“Eu acredito em você/ Você conhece a porta para minha alma/ Você é a luz em minhas horas mais escuras e profundas/ Você é minha salvação quando eu caio”, diz a música.

Nos comentários, internautas se derreteram com a declaração de amor em público. “Da para sentir esse amor lindo que vocês vivem, o brilho tá reaceso em ambos”, apontou uma seguidora.

“Tão bom ver duas pessoas amando e brilhando tantoooo”, destacou outra. “Vocês nasceram um para o outro”, adicionou uma terceira internauta.