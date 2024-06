Anderson Silva e Chael Sonnen empatam em luta de exibição

“Muito feliz de fazer minha última luta no Brasil. É uma mistura de emoções. Última luta no Brasil, mas vou continuar lutando, eu amo muito. Me faz sentir vivo. Apesar de ser algo que faço de maneira secundária, é algo que amo fazer. Ter a oportunidade de dividir esse espaço com meu filho, que me acompanhou quando bebê, e vê-lo lutar, ver todas essas pessoas aqui… Obrigado.”