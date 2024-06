Anderson x Sonnen: Hebert vence Esquiva e conquista cinturão

Após instantes iniciais de estudos, os lutadores foram aumentando o ritmo e proporcionaram bons momentos de trocação, com ambos tomando a iniciativa. Como era esperado, o combate foi bem técnico, quando um atleta ameaçava tomar o controle da luta, o adversário reagia e equilibrava a disputa. Em algumas ocasiões, Hebert tentava desestabilizar seu adversário com movimentação e algumas provocações, mas, experiente, Esquiva não caia no jogo do rival.