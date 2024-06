Com Gilmar Mendes e Lewandowski, Gladson profere palestra sobre segurança pública em Brasília

Durante abertura do “Seminário Internacional 2024 – Segurança Pública, Direitos Humanos & Democracia”, realizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Brasília, o governador Gladson Cameli proferiu uma palestra na manhã desta quinta-feira (6).

O chefe de executivo acreano compartilhou o momento com outras autoridades federais e internacionais, entre elas, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Com o tema “Por uma segurança pública efetiva, legalista e democrática”, Gladson chamou a atenção para os problemas de segurança pública e a busca de soluções de forma integrada, com foco especial em estados fronteiriços, como o Acre – que faz fronteira com o Peru e a Bolívia – lembrando questões como tráfico e migração.

“O Acre é um estado transfronteiriço, com mais de dois mil quilômetros de fronteira com os dois países que estão entre os maiores produtores de droga do mundo, tendo portanto, como grandes desafios, a conectividade e mobilidade inerente a grande parte da Amazônia”, disse Cameli.

O governador também lembrou o problema do fluxo migratório, “com a presença de 39 nações, em que o maior quantitativo são de países como Haiti, Senegal e Venezuela, somando mais de 45 mil imigrantes”, e informou que, entre os anos de 2020 e 2022, mais de três mil famílias indígenas venezuelanas se instalaram no estado.

Gladson explicou que guerras no continente africano e outros conflitos “geraram novos fluxos migratórios de pessoas que viram na Amazônia uma porta de entrada para outras regiões brasileiras” e que, durante a pandemia da covid-19, o estado recebeu milhares de imigrantes que se estabeleceram em Assis Brasil, na fronteira com o Peru e, em seguida, em Rio Branco.

“Buscarei cumprir nosso dever no que diz respeito a investimentos no setor”, disse, lembrando diversas ações desenvolvidas na área. Entre elas, a contratação de milhares de novos policiais militares, civis, bombeiros e agentes socioeducativos, além de aquisição de fardamentos, armamentos, viaturas e equipamentos de inteligência e logística para o trabalho enérgico e eficaz das polícias.

“A verdadeira democracia coloca, acima de todos, os interesses e direitos humanos, tendo na segurança pública um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, que nos convida a refletir, como representantes legítimos da sociedade, sobre coragem, compromisso e, sobretudo, amor ao próximo”, concluiu.