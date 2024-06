Após bebedeira, marido pede um beijo da esposa e recebe uma facada no abdômen; entenda

José Matos da Silva, 62 anos, conhecido popularmente como “Zé Veras”, foi ferido com uma facada no abdômen na tarde deste sábado (22), dentro de sua residência situada na Rua João Batista de Souza, na quadra 11 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, José Matos passou a noite bebendo e discutindo com sua esposa. Na tarde deste sábado, ao acordar mais calmo e tentando ser amoroso, ele se aproximou de sua companheira, pediu um beijo e recebeu uma facada no abdômen. Após ferir o marido, a mulher fugiu do local. Para não ser morto, “Zé Veras” conseguiu andar até a casa de uma vizinha e pediu ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam José Matos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Cidade do Povo. Segundo um médico do Samu, a perfuração no abdômen do paciente foi superficial e seu estado de saúde é estável.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram as características da acusada e, em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-la, mas ela não foi encontrada.

Moradores relataram à reportagem que José e sua esposa vivem em constantes bebedeiras e ele é acostumado a agredi-la. Porém, desta vez, ela reagiu desferindo um golpe de faca.

O caso será investigado pela Polícia Civil.