Após colisão, carro arrasta mãe e filha por vários metros; motorista foge sem prestar socorro

A motociclista Gilmara Rodrigues do Nascimento, 46 anos, e a filha dela de 8 anos sofreram um acidente no início da tarde desta quinta-feira (20), na rua Ouro Verde, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, ela trafegava em uma motocicleta modelo PCX, de cor branca, e estava levando a filha para a Escola Chulub Leite, quando as duas surpreendidas por um carro modelo Onix de cor preto, que invadiu a preferencial e colidiu violentamente contra a moto que era conduzida por Gilmara.

No impacto, mãe e filha foram arremessadas contra o asfalto e arrastadas por alguns metros pelo carro, provocando uma fratura exposta no braço direito e uma luxação no tornozelo esquerdo de Gilmara. A criança teve apenas escoriações pelo corpo. O motorista do Onix preto se evadiu do local e não prestou socorro às vítimas, que ficaram jogadas na rua.

Populares ajudaram mãe e filha e acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou rapidamente e os socorristas deram os primeiros atendimentos e encaminharam Gilmara e a filha dela ao pronto-socorro de Rio Branco, com o quadro de saúde estável.

A área foi isolada por policiais militares do Batalhão de Trânsito, para os trabalhos de perícia, e depois a moto foi removida por parentes da vitima.

O caso será investigado pela Polícia Civil.