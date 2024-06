Após 2 meses de atividades paralisadas, servidores do Ifac em Tarauacá decidem encerrar greve

A greve dos servidores dos Institutos e Universidades Federais ocorre em todo o Brasil, mesmo com as tratativas do Governo Federal, os trabalhadores, reivindicam pautas locais de melhoria nas estruturas, dentre outras.

Após reunião realizada na tarde da última sexta-feira (14), os servidores do Instituto Federal do Acre de Tarauacá, que estavam em greve há dois meses, decidiram, por meio de votação, encerrar o movimento.

A informação foi confirmada ao site Extra do Acre. Segundo o professor Orlando Melo, as aulas devem retornar já nos próximos dias.

“Agora vamos oficializar o comando de greve e falando que Tarauacá chegou ao entendimento do fim da greve, e após esses trâmites será anunciado dia que volta às aulas”, disse ao site.