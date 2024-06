Atrações nacionais, especial anos 80 e pagode: o que curtir no fim de semana em Rio Branco

Mais um fim de semana está chegando e com isso tá na hora de organizar a sua agenda pra aproveitar melhor tudo o que está rolando pela cidade. Nos próximos dias teremos shows nacionais, pagode, eletrônica, funk e até mesmo uma noite nostálgica pros oitentistas. Bora lá pra mais um Giro Cultural!

O Quintal dos Brothers segue fora de casa, usando o espaço da Infinity, mas isso não quer dizer que eles vão parar, muito pelo contrário! E o melhor, a noite de sexta-feira vai ser para aquele grupo de amigos que nunca decide pra onde ir. Você quer funk? Vai ter! Um sambinha? Também! Sua vibe é sertanejo? Não se preocupe, pode ir!

A Infinity não vai parar suas atividades, mesmo com o Quintal dividindo espaço. A noite de sábado vai ser regada a muito Gin, com Até Que o Gin nos Separe.

Se você quer continuar nas boates, a Moon vem com um fim de semana pra agradar todos vocês também. Na sexta-feira teremos mais uma atração nacional, Slowmotion.wav vem participar da Saut Fest trazendo muita música eletrônica. Já o sabadão na casinha vai ser com a 4ª edição do vem tranquilo com muito funk.

A próxima opção é o Studio Beer, mas por favor, não sigam à risca a temática, deixem suas armas em casa, mas as flores estão liberadas para uma noite dedicada a banda Guns N’ Roses.

O Bartô também está trazendo atração nacional para a noite acreana, com o show de Robinho, além da participação de DJs locais.

O Bar da Piscina da AABB também trás convidada diretamente do Rio de Janeiro, com toda a malemolência do povo fluminense, com Amanda Amado.

Se você está nostálgico e quer se transportar de volta aos anos 80, pode entrar no seu DeLorean e ir em direção a Casa do Rio, que a noite de sábado vai ser embalada por sucessos dos anos 80.