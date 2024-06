Avião é interceptado pela FAB após piloto desobedecer orientações em Rondônia; veja vídeo

Uma operação conjunta da Força Aérea Brasileira (FAB) e da Polícia Federal (PF) interceptou um avião que entrou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro nesta quarta-feira (26). Segundo informações, a aeronave havia decolado da Bolívia e foi interceptada nas proximidades de Porto Velho.

O avião é um bimotor fabricado pela norte-americana Cessna, modelo 401, com espaço para 6 a 10 pessoas. Ele foi descoberto pela inteligência da PF e detectado por radares da força aérea. A ação conjunta é parte da Operação Ostium, interligada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF).

De acordo com os dados da operação, o protocolo de segurança de defesa aérea foi adotado porque os condutores do veículo não colaboraram e desobedeceram as orientações passadas pela defesa aeroespacial brasileira. Não há informações sobre os tripulantes.

Veja vídeo: