Avião que transportava vice-presidente do Maláui desaparece dos radares

O que aconteceu

O vice-presidente e mais nove pessoas estavam a bordo da aeronave que deixou a capital, Lilongwe, na manhã desta segunda. O avião tinha como destino o Aeroporto Internacional de Mzuzu, e a previsão de chegada era para pouco depois das 10h.

O desaparecimento foi confirmado pelo Gabinete do Presidente Lazarus Chakwera. A informação foi publicada pela Reuters e confirmada pelo UOL junto à Embaixada do Maláui no Brasil. O líder ainda informou que autoridades locais realizam buscas para encontrar a aeronave.

Presidente do país cancelou a agenda do dia. Compromissos incluíam uma viagem ao exterior, que foi suspensa após a confirmação do desaparecimento de Chilima.

Quem é Chilima?

O vice-presidente tem 51 anos e é doutor em Gestão do Conhecimento. Ele é descrito nas redes sociais e no site oficial do governo como uma pessoa “realizadora”.

Foi executivo de multinacionais. Antes da guinada política, Chilima trabalhou em cargos de liderança de empresas como Unilever e Coca-Cola.