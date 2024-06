Berrante de ouro: jovem que aprendeu a tocar com o pai ganha concurso e leva R$ 5 mil

O jovem Yan Matheus, de 22 anos, de Senador Guiomard, foi o grande vencedor do concurso Berrante de Ouro, na categoria masculino. O vencedor levou para casa a premiação de R$ 5 mil.

Ao ContilNet, Yan disse que se sente feliz com a vitória. “Eu estava nervoso no começo, mas foi uma experiência bacana. Nunca tinha participado de uma competição, então para mim foi uma experiência muito boa e sair campeão é melhor ainda. Isso incentiva a gente a tocar mais”, explicou.

Segundo Yan, ele toca desde os 8 anos e aprendeu com o pai. “Meu pai já vinha tocando e tinha um berrante, aos 8 anos ele me presenteou com um e desde então vim praticando, tentando aprender. Não é fácil, é uma prática muito difícil e exige muito treino. Então fui começando a tocar, me aperfeiçoando e hoje toco como se fosse andar de bicicleta, muito fácil para mim”, finalizou.