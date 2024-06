BLOG DO TON: Senador Sérgio Petecão recebe uma notícia boa e uma ruim

Diz a lenda que todos os dias, um esperto e um boboca saem de casa; que eles se encontram e que dali sai um negócio. Desde 2022, quando sofreu uma derrota acachapante nas eleições, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) sai de casa fazendo figa, orando para ser o esperto.

Saiu das eleições expulsando todos os mandatários da legenda que apoiaram Gladson Cameli. Terminou por ele se rendendo aos pés do governador. Antecipou anúncio ao pré-candidato Marcus Alexandre acreditando que Gladson o seguiria. Não seguiu. Mesmo sendo um senador, tentou emplacar a esposa Marfisa Galvão — que já é uma vice-prefeita — na chapa que decidiu apoiar. Não deu certo. Tentou colocar Marfisa na chapa de vereadores, corre o risco de ficar sem chapa.

Sua própria irmã, a vereadora Lene Petecão — que aliás é uma ótima parlamentar — decidiu seguir um caminho diferente e está em outro partido, o União Brasil. Isso sem contar que, na Aleac, a legenda vive uma crise, com os dois deputados não seguindo sua cartilha e Pablo Bregense ser destituído da liderança da legenda após dar declarações sobre apoiar outro candidato ao Senado, posto esse que Petecão quer permanecer.

Agora, Petecão parece que recebeu uma notícia boa e uma ruim. A boa? Jenilson Leite, o favorito para vaga de vice, pode lançar candidatura própria — e inclusive arrematar um monte de indecisos para sua aliança. A ruim? Marfisa não é a próxima na linha de sucessão. Qual será o destino do senador popular?

COM QUEM? — Por falar em Jenilson Leite, ele foi o senador melhor votado nas eleições passadas. Membros do PSB juram de pés juntos que a aliança com Marcus envolveria Jenilson na vaga de vice. Vaga essa que também é cortejada por outras frentes. A esquerda também ameaçou lançar Henry Nogueira, com apoio nos bastidores de Tião Viana, ex-governador. Com quem a esquerda tá aprendendo a ser tão bagunçada? Deve ser com a direita. Né?

JARUDE — A candidatura que ameaçava estar mais arrumadinha era de Marcus. Parece que não. Com todo esse imbróglio, quem vai ganhar a medalha de ouro no quesito arrumação é o Emerson Jarude, do Novo.

NENHUMA POLÊMICA — Ninguém faz política sozinho. Mas, nesse caso, passo a concordar com o Jarudinho na concepção de sua chapa pura. Quando tem muita gente colocando a mão no bolo, sempre sai lambança. E, da arrumada e laranjada sede do Novo, não se ouve nenhum tipo de polêmica nesse sentido.

BOLA FORA — Primeira pré-candidata exonerada do governo para concorrer a uma vaga de vereadora, Gabriela Câmara — que tem o parlamento até no sobrenome — já cometeu o primeiro bola fora: não está com o seu ex-fiel escudeiro Willian Oliveira, então chefe de gabinete lá no Iteracre. Quem não perdeu tempo foi o Aiache, que agora conta com o talento e a competência do Willian.

POUQUÍSSIMAS CHANCES — Os planos de Jenilson não cabem na aliança que ele ensaiou fazer parte. Ele quer ser governador em 2026. Pouquíssimas chances de ser o candidato apoiado pela frente dos cabeças brancas.

CRESCENDO — Quem ensaia uma união para estas eleições é a dupla Rodrigo Damasceno e Vando Torquatto. Dois nomes fortes. Mas essa união denuncia uma coisinha: a prefeita Neia Sérgio está crescendo.

PROBLEMAS MAIORES — Qualquer chapa que tiver problemas por agora, é bom que sejam resolvidos agora. Esticar cordas podem trazer problemas maiores.

NEGOU — A pré-candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul Jessica Sales negou a escolha de Tota Filho para a vaga de vice. Ele é do PSD, partido que apoiou Zequinha nas últimas eleições e indicou o vice Henrique Afonso.

EXEMPLOS — Por falar em PSD, em vários municípios do Acre, o partido apoia candidaturas adversárias das que ele mesmo elegeu no último pleito. Quinari, Rio Branco e Cruzeiro do Sul — esse último, ainda não confirmado — são alguns dos exemplos.

COMO? — Como um partido como esse, que toma decisões como essa, pensa em transmitir credibilidade à população?

BATE-REBATE – Pra um vereador chegar ao ponto de falar numa tribuna que foi barrado num camarote, o nível de descontentamento foi grande (…)

– (…) Talvez nem seja de agora.

– Uma tentativa de golpe na Bolívia terminou com final feliz: o líder do movimento foi preso (…)

– (…) E o comando trocado (…)

– (…) É esse o destino que deve ser dado a um golpista, a prisão.

– Aparentemente, o presidente Lula adota uma estratégia de confundir adversários nestas eleições (…)

– (…) Ele criticou o Supremo Tribunal Federal, pratica comum de membros da direita.

– A todo tempo, a direita tenta polarizar as eleições (…)

– (…) E Lula vai lá e se mostra cada vez mais parecido com eles. Conservador, revoltado com o sistema e postura completamente de centro (…)

– (…) Sei não!