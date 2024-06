BR-364 deve receber 1 bilhão de reais do governo federal para investimentos em 2025

Segundo informações de técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), um helicóptero especial equipado com tecnologia de Laser Scan saiu de Porto Velho para realizar um levantamento aerofotogramétrico ao longo de aproximadamente 700 quilômetros da BR-364 até Vilhena.

Além disso, um caminhão com equipamento capaz de analisar o solo até 30 metros de profundidade percorreu o mesmo trecho.

Essa mobilização foi coordenada pelo Ministério dos Transportes com o objetivo de obter um levantamento detalhado para o projeto de duplicação da principal rodovia federal do estado, que pode ser iniciado já no próximo ano.

Embora o projeto ainda esteja em fase de desenvolvimento, pela primeira vez parece estar se encaminhando para a concretização. O senador Confúcio Moura (MDB) será o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025, o que lhe confere a capacidade de alocar recursos significativos para a duplicação e outras melhorias na BR-364.

Há indicações de que o Governo Federal poderá reunir investimentos públicos e privados na ordem de 1 bilhão de reais por ano, nos próximos oito anos, para viabilizar a nova estrutura da BR, que atualmente está na fase de projeto.

A BR-364 é crucial para Rondônia e toda a região, o que justifica a atenção especial que está finalmente recebendo da União.

O aumento da produção e a necessidade de conexão com o Centro-Sul e o Oceano Pacífico exigem investimentos não apenas para resolver problemas de segurança no trânsito, mas também para promover o desenvolvimento regional.

Nos últimos anos, já houve melhorias em vários trechos da rodovia. Quem viaja entre Porto Velho e Ji-Paraná, cerca de 400 quilômetros, já nota uma melhora significativa na pista, com trechos que agora possuem até segunda e terceira faixas.

A segunda ponte sobre o Rio Jaru, em fase de conclusão, também faz parte deste conjunto de melhorias. O próximo passo é duplicar pelo menos 500 quilômetros da rodovia.

Além disso, estão planejadas a construção de viadutos, pontes e outras obras, todas projetadas com a mais avançada tecnologia, incluindo projetos em 3D. Enfim, a duplicação da BR-364 nunca esteve tão próxima de se tornar realidade.