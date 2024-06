Brasileia sedia fase regional dos jogos estudantis no Alto Acre

Promovendo a integração entre os alunos de todas as idades , incentivando a prática esportiva e o espírito de equipe, além de fortalecer laços de amizade e respeito mútuo entre os participantes dos municípios do Alto Acre, a Prefeitura de Brasileia e o Governo do Estado realizam fase regional dos jogos estudantis de 2024 no município.

Com as delegações de jovens atletas de Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri e Brasileia, o evento esportivo iniciou nesta quarta-feira ,19, e as competições seguem até sexta-feira, 21, no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa.

Participaram além dos Estudantes, Gerente de Esportes Bil Rocha, Coordenador do Desporto Estudantil dos Jogos Estudantis do Acre , João Carlos Passos, Representante e Coordenador do Departamento Estadual de Desporto Escolar Professor Thiago Menezes, Secretários Municipais de Esportes de Xapuri ( Bruno Daniel), Assis Brasil ( Neudo Lopes), Além de Gestores Escolares, Coordenadores do Núcleo de Educação, Professores de Educação Física e Equipe de Arbitragem.

Na fase regional são ofertadas várias modalidades esportivas coletivas e individuais, nas categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos. Com capacidade de atender centenas de alunos.

Os jogos estudantil de 2024 é uma realização do governo do estado e as próximas etapas dos jogos estudantis será o estadual e o nacional.

Para o Gerente municipal de Esportes, Bil Rocha, a participação de todas as equipes do Alto Acre garantem o sucesso dos três dias de competição no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa durante essa fase regional dos jogos estudantis. Graças ao empenho e parceria de todos, desde gestores, atletas, Prefeitura de Brasileia e Governo do Estado é possível realizarmos competições acirradas e com a presença massiva da juventude do Alto Acre, tanto das escolas de zona urbana e da zona rural que participam das competições. Agradeço a prefeita Fernanda Hassem pelo incentivo ao esporte e à juventude, que gosta de participar das atividades esportivas no município também”. Destacou.

Para o Coordenador Estadual dos Jogos Estudantis 2024, Prof. Carlos Passos disse que momento é de muita festa e alegria. Agradecemos a Prefeitura de Brasiléia em nome da Prefeita Fernanda Hassem pela parceria na realização dos jogos escolares na fase municipal e estudantil na fase regional mais uma vez a festa do esporte juvenil do Alto Acre está sendo realizada em Brasiléia, com a presença da nossa juventude de Xapuri, Epitaciolândia, Assis Brasil e Brasileia. Aqui é o início e daqui sai muita equipe boa para a fase estadual e nacional dos jogos juvenil.” Enfatizou.