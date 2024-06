Brasileiros mandam 4 vezes mais áudios no WhatsApp do que outros países

De acordo com Zuckerberg, os brasileiros são algumas das pessoas mais ativas no mundo no aplicativo. Além disso, transformaram o zap em algo próprio. “Um país que realmente abraçou o poder das mensagens para se conectar, se expressar e fazer negócios”, completou.

Outras curiosidades sobre a plataforma também foram compartilhadas no evento. Atualmente, o WhatsApp está disponível em mais de 60 idiomas, o que permite com que mais de 2 bilhões de pessoas usem o aplicativo todos os meses.

Diariamente, mais de 100 bilhões de mensagens são enviadas na plataforma. No Brasil, há destaque para o uso empresarial e comercial do WhatsApp. Cerca de 3 a cada 4 adultos brasileiros mandam mensagens a uma empresa ao menos uma vez por semana, de acordo com estudo da Kantar, que faz pesquisa de mercado.

Neste sentido, Zuckerberg afirmou que a Meta está testando uma forma de as empresas usarem IA para fazerem seus próprios anúncios de Clique to WhatsApp diretamente do WhatsApp Business.

“Enquanto a IA tem um grande potencial para ajudar as empresas a atender as pessoas no futuro, ela já está apoiando as empresas a alcançar clientes com mensagens relevantes”, completou.