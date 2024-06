Calor intenso e possíveis chuvas em Rio Branco neste domingo

O estado do Acre, especialmente a capital acreana, será marcado por um calor intenso neste domingo (16). Apesar da predominância do tempo quente e abafado, há uma possibilidade de chuvas rápidas em algumas regiões, trazendo um alívio temporário para os moradores. As informações são do site O Tempo Aqui.

Previsão para Rio Branco

Em Rio Branco, a previsão indica um dia muito quente, com sol e nuvens esparsas. As temperaturas devem oscilar entre mínimas de 22°C e 24°C, e máximas de 33°C a 35°C. Embora a probabilidade de chuvas fortes seja baixa, pancadas rápidas e localizadas não estão descartadas.

Os ventos na região soprarão entre fracos e calmos, predominantemente vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Previsão para o Estado do Acre

No leste e sul do estado, incluindo microrregiões como Brasileia e Sena Madureira, o cenário será similar ao de Rio Branco: tempo muito quente, com a presença do sol e nuvens. A chance de chuvas fortes é baixa, mas podem ocorrer chuvas rápidas em alguns pontos.

Já no centro e oeste do Acre, que abrange áreas como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, além do calor intenso, há uma média probabilidade de chuvas fortes. A mínima deve variar entre 23°C e 25°C, enquanto a máxima pode chegar entre 33°C e 36°C. Os ventos também serão fracos a calmos, vindos do norte com variações de noroeste e nordeste.

Destaques Meteorológicos

Além da previsão específica para este domingo, é importante mencionar os extremos meteorológicos registrados até agora em 2024 no Acre. A menor temperatura no estado foi de 11,8°C, em Epitaciolândia, no dia 29 de maio, enquanto a maior foi de 37°C, em Tarauacá, no dia 28 de março.

Em Rio Branco, as temperaturas extremas até o momento são de 13,1°C, registrada em 29 de maio, e 34,9°C, ocorrida em 12 de março.

Os moradores de Rio Branco e de todo o Acre devem se preparar para um domingo de calor intenso, mantendo-se hidratados e procurando evitar a exposição prolongada ao sol. Apesar da predominância do calor, a possibilidade de chuvas rápidas em algumas áreas deve ser considerada, sendo útil estar preparado para eventuais mudanças no clima.