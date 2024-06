Caminhoneiro é preso transportando 167 kg de drogas junto a carga de carne na BR-364

Um vilhenense de 43 anos foi preso em flagrante na manhã da última terça-feira na BR-364, próximo à cidade de Cáceres (MT), após o caminhão câmara fria que ele estava dirigindo ser abordado durante ação conjunta envolvendo GEFRON, PMMT-CR12, Exército Brasileiro e ABIN, no combate aos crimes na fronteira Brasil/Bolívia. Após um dos cães usados no procedimento detectar indícios de droga junto com a carne que era transportada, o veículo foi levado até um frigorífico para uma inspeção mais detalhada.

Durante a revista no compartimento de carga do caminhão foram encontrados 159 tabletes de cloridrato de cocaína, pesando aproximadamente 167 kg. A droga foi avaliada em mais de R$ 4 milhões. O motorista, que estava levando a carga para Cuiabá (MT), foi preso e apresentado na Delegacia Especial de Fronteira de Cáceres. Não foi informado se a empresa dona do caminhão apreendido tem participação no tráfico.