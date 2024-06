Carla Vilhena mostra antes e depois de passar por reeducação alimentar

A jornalista Carla Vilhena, de 57 anos, usou as redes sociais para postar duas fotos suas — uma do ano passado, antes de se submeter a consultas com uma nutricionista, e outra, deste ano, em que aparece mais magra, com o rosto bastante diferente.

Na legenda, ela refletiu sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 e agradeceu a ajuda profissional, indicada pela amiga Solange Frazão. “A pandemia deixou marcas diferentes em cada um, mas tenho a impressão de que ninguém saiu ileso desse momento tão difícil”, iniciou Vilhena.

“O sofrimento de perder amigos e parentes, de ver tantos brasileiros morrerem, tanta gente com sequelas, outros com problemas econômicos, o medo e a tristeza que nos acompanharam nesses últimos anos, o estresse profissional de lutar contra a desinformação criminosa, a inatividade física pela primeira vez na minha vida, tudo isso mexeu com meu equilíbrio”, disse em outro trecho.

Para além de uma alimentação desregrada, Carla Vilhena afirmou que o sedentarismo também teve consequências em sua saúde. “Quem me tirou dessa situação e se tornou uma bênção na minha vida: você, nutricionista Laís Murta, indicação da poderosa Solange Frazãão”, comentou.