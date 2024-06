Carreta bitrem e caminhão leiteiro colidem em grave acidente na BR-364

Um acidente na BR-364 envolvendo um caminhão tanque transportador de leite e uma carreta bitrem carregada de soja, por pouco não termina em tragédia nas primeiras horas da manhã da última sexta-feira (21).

Ambos os veículos seguiam em sentidos opostos — o caminhão leiteiro de Porto Velho para Jaru e o bitrem no sentido contrário — quando, próximo à entrada da Linha 617, colidiram lateralmente, ocasionando grandes danos em ambos os veículos.

A carreta bitrem teve praticamente toda sua lateral esquerda danificada, e o último engate virou. Já o caminhão leiteiro também sofreu danos significativos e foi parar fora da via, a cerca de 500 metros do outro veículo.

Os condutores apresentaram versões divergentes sobre a causa do acidente. O motorista do caminhão leiteiro afirmou que o bitrem invadiu a sua faixa, enquanto o condutor do bitrem relatou que foi o caminhão tanque que o atingiu em sua mão. A dinâmica do acidente observada no local corrobora com a versão do condutor do bitrem.

A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local, confeccionou o boletim de ocorrência e controlou o trânsito até a remoção de ambos os veículos por guinchos, já que ficaram sem condições de transitar.

Fonte: Jaruonline