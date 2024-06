Cerimônia de aniversário do Estado tem entrega de insígnias e troca de bandeira; FOTOS

O Estado do Acre comemora 62 anos de emancipação política neste sábado, 15 de junho, uma cerimônia foi realizada no Calçadão da Gameleira, um dos pontos turísticos de Rio Branco.

Com o hasteamento da bandeira, um dos maiores símbolos do estado, ao som do Hino Acreano, a cerimônia foi marcada pela entrega da insígnia da Ordem da Estrela a personalidades e discursos de autoridades.

A insígnia da Ordem é uma estrela de cinco pontas, inspirada na bandeira acreana e distribuída em cinco graus de medalhas: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

A população também marcou presença no evento e assistiu das arquibancadas todas as partes da cerimônia, além de secretários, autoridades e alunos dos colégios militares Tiradentes e Dom Pedro II.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet: