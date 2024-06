Chikungunya: com 15 casos para 100 mil habitantes, Acre tem apenas dois municípios sem registros da doença em 2024

Casos da doença chikungunya tem aumentado no Acre. Até o dia 25 de junho de 2024, 151 casos já foram confirmados, segundo o Boletim Semanal das Arboviroses, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Dentre os casos prováveis da doença, o boletim aponta que há uma variação de 543,8% com relação aos casos de 2023 e 2024. No ano anterior, o estado registrou 32 casos prováveis, já em 2024, foram 206.

Além disso, dos 22 municípios do estado, 20 já registraram casos, com exceção de Manoel Urbano e Xapuri. Nenhum óbito pela doença foi registrado em 2024.

Outras arboviroses

Com relação as outras arboviroses como zika vírus, o Acre registrou 47 casos confirmados, com incidência de 15,1 casos para cada 100 habitantes. Assim como a chinkungunya, zika vírus também não causou óbito em 2024, mas já registrou casos em 14 municípios.

Em 2024, a Sesacre registrou um aumento de 42%, quando notificou 125 casos prováveis, em comparação com 2023, notificando 88 casos.

Outra arbovirose com aumento de casos prováveis em 2024 é a dengue. No início do ano, os casos aumentaram de forma significativa, fazendo com que o governo do Acre decretasse situação de emergência em 5 de janeiro.

Os casos confirmados foram 2.549, segundo a Sesacre. Dos 22 municípios do estado, 21 registraram casos. A Semana Epidemiológica (SE) com maior número de casos foi a primeira do ano.