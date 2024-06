COB lança uniforme oficial do Time Brasil a 50 dias dos Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de Paris se aproximam. E a exatos 50 dias do início da competição, o COB apresentou o uniforme de treino, vila e pódio que vestirá o Time Brasil na capital francesa.

Em um ensaio fotográfico que reuniu Rafaela Silva, campeã olímpica do judô em 2016, a pugilista Bia Ferreira, medalhista de prata em Tóquio 2020, a ginasta Jade Barbosa, e os jovens Henrique Marques e Wanderley Holyfield, do taewkondo e do boxe, respectivamente, o Comitê Olímpico do Brasil exibiu as peças.