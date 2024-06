Com 11 filhos vivos, Elon Musk deixará R$ 104 bilhões para cada herdeiro

O bilionário Elon Musk atualizou a sua lista de herdeiros, com o nascimento do seu 12º filho no início deste ano. O dono da Tesla tem uma fortuna estimada em US$ 218 bilhões – equivalente a quase R$ 1,2 trilhões -, pela Forbes. Isso significa que, dividindo tal patrimônio entre seus filhos, cada herdeiro teria direito a US$ 19 bilhões, ou R$ 104 bilhões.

A conta foi feita levando em consideração os 11 filhos vivos do bilionário, já que o primeiro herdeiro de Musk morreu subitamente ainda bebê.

Elon Musk confirmou que a sua mulher, Shivon Zilis, deu à luz novamente no começo deste ano. O bebê não teve nome ou gênero divulgado pelos pais. O nascimento do 12º filho de Musk só foi “descoberto” esta semana após a publicação de reportagens em veículos da imprensa norte-americana.

Os boatos são que a chegada da criança teria sido mantida em segredo de propósito. O parto foi revelado na sexta-feira, 21, pela Bloomberg.

Porém, em entrevista ao site Page Six, Musk rebateu os relatos de um suposto parto “secreto” e afirmou que a chegada do herdeiro estava “longe de ser um segredo”. O empresário disse que divulgar um comunicado sobre o nascimento seria “bizarro” e que toda a família dele e de Shivon estavam cientes da gravidez.

