Com gol nos acréscimos, Flamengo vence o Bahia e assume a liderança do Brasileirão

Em um Maracanã repleto de homenagens a Everton Ribeiro – ídolo do Flamengo e hoje no Bahia – foi o time baiano que controlou a partida nos primeiros minutos, muito por conta da boa atuação do camisa 7 em um gramado que conhece muito bem. O Bahia chegou a assustar Rossi, que fez boas intervenções. Mas foi Gerson, aos 23 minutos, que marcou o primeiro gol da partida e colocou o rubro-negro em vantagem no placar.