Com participação de Gladson, lançamento da pré-candidatura de Zequinha tem data marcada

O Partido Progressista anunciou na manhã desta terça-feira (4) a data do evento de lançamento da pré-candidatura do prefeito Zequinha Lima à reeleição em Cruzeiro do Sul.

O evento acontece na próxima sexta-feira (7), na quadra da AABB, à partir das 19h e contará com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis, de deputados estaduais, federais e de vereadores.

Em suas redes sociais Zequinha fez o convite para amigos e militância participarem do evento de lançamento.

“É com imensa alegria que convido os amigos e amigas para o lançamento da minha pré-candidatura à Prefeitura. Esse evento especial contará com a presença do nosso Governador Gladson Cameli, da Vice-Governadora Mailza Assis, e de nossos queridos Deputados Federais, Estaduais e Vereadores. Será um momento muito importante para mim, e terei o prazer de compartilhá-lo com a militância. Espero poder contar com sua presença e apoio”, disse.

Em Cruzeiro do Sul, a principal adversária de Zequinha nessa eleição será a ex-deputada federal Jéssica Sales (MBD), que já se manifestou publicamente como pré-candidata à prefeitura do município.