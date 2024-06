Com viagem de Bocalom ao DF, Valtim José assume a Prefeitura de Rio Branco mais uma vez

O secretário da Casa Civil, Valtim José, assume oficialmente à Prefeitura de Rio Branco nesta terça-feira (4). Ele fica à frente da gestão da capital até quinta-feira, dia 6 de junho, quando o prefeito Tião Bocalom retorna de viagem ao Distrito Federal.

Bocalom irá a Brasília tratar do assunto emergencial da Eta II, que é a responsável pela distribuição de 60 % da água tratada em Rio Branco e que enfrenta um sério problema por causa da erosão da área onde a estação foi construída, e do empréstimo junto ao Banco do Brasil para a sequência do Programa Asfalta Rio Branco.

A vice-prefeita, Marfisa Galvão, assim como o presidente da Câmara Municipal, Raimundo Neném, em virtude das eleições municipais, não podem assumir o comando da prefeitura, recaindo, pela segunda vez, sobre Valtim José a responsabilidade, que segundo ele, é um misto de orgulho e responsabilidade.

“É um orgulho e uma responsabilidade muito grande administrar a cidade que tanto amo”, disse.