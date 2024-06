Concursos abertos de prefeituras tem mais de 60 editais; confira por estado

Estamos em ano de eleições municipais, o que contribui ainda mais para a publicação de novos concursos públicos para Prefeituras, desde as mais remotas até grandes capitais.

Esse tipo de concurso é excelente para você que quer garantir estabilidade e bons salários, sem necessariamente sair da sua cidade.

Além disso, os concursos de prefeituras costumam trazer um grande número de vagas, para os mais diversos cargos e níveis de escolaridade.

Mas será que o seu município está com concurso aberto? Para facilitar sua busca, elaboramos este artigo com as principais seleções abertas atualmente. Procure pelo estado que deseja e confira as principais informações!