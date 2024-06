Conscientização e preservação ambiental são destacadas na abertura da Semana do Meio Ambiente

Com o objetivo de despertar a consciência coletiva sobre a importância da preservação ambiental para o bem-estar, bem como incentivar a reflexão sobre os desafios ecológicos e climáticos enfrentados na região, aconteceu a abertura da Semana do Meio Ambiente. O evento para apresentar o plano de trabalho da semana e compartilhar as ações que serão desenvolvidas até a próxima sexta-feira (7) ocorreu no auditório da Secretaria de Estado de Saúde (Sesau), e contou com a presença de autoridades e parceiros.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Marco Antônio Lagos, as atividades promovidas durante a Semana do Meio Ambiente, que incluem palestras nas escolas e ações práticas, são fundamentais para estreitar os laços entre as pessoas e o meio ambiente, além de promover práticas sustentáveis.

Segundo a responsável pela Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), Deigna Lais Oliviak, o evento representa uma oportunidade para aprender como cada um pode contribuir para um mundo mais sustentável. “A Semana do Meio Ambiente oferecerá palestras, atividades práticas e iniciativas educativas, abordando temas cruciais como o combate às queimadas e a produção de mudas. A participação da comunidade é essencial para fortalecer a iniciativa em prol do meio ambiente”, frisou.

PROGRAMAÇÃO

Nesta terça-feira (4), a atividade está marcada para acontecer na Avenida Farquar, em frente ao Palácio Rio Madeira, onde ocorrerá a distribuição de mudas visando estimular a ideia de reflorestamento.

Nos dias subsequentes, as iniciativas serão realizadas em um shopping da Capital, localizado na Avenida Prefeito Chiquilito Erse, nº 3.288, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, com exposição de artesanato produzido por comunidades indígenas, distribuição de mudas e materiais informativos, exibição de animais taxidermizados e uma apresentação cultural de dança de carimbó, que será apresentada pelo grupo do Centro de Convivência do Idoso de Porto Velho (CCI).