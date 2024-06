Constrangedor! Rainha Camilla evita tocar na primeira-dama da França

A rainha Camilla participou do 80º aniversário do Dia D, data importante para o fim da Segunda Guerra Mundial. O evento ocorreu na comuna francesa Ver-sur-Mer, nessa quinta-feira (6/6). A cerimônia contou com a presença de chefes de Estado, veteranos de guerra e a primeira-dama da França, Brigitte Macron, com quem a esposa do rei Charles III protagonizou um episódio constrangedor.

Após deixar um buquê de flores em um memorial dedicado aos mortos da batalha, Brigitte retorna ao encontro de Camilla e, na ocasião, tenta segurar a mão da rainha, que se esquiva, mais de uma vez. Depois da insistência da primeira-dama francesa, a esposa do rei Charles III cede, entretanto, por pouco tempo. A situação rendeu fotografias e vídeos.

As duas mulheres usam trajes de tons claros. Camilla optou por utilizar luvas, acessório comumente adotado pela saudosa rainha Elizabeth II. Embora a imprensa tenha especulado sobre Brigitte Macron ter quebrado um protocolo de etiqueta, sabe-se que chefes de Estado e autoridades estão autorizados a apertar as mãos dos integrantes da família real.

Assista ao vídeo aqui.

Rei Charles

Ao lado da esposa, a rainha Camilla, o rei Charles marcou presença no 80º aniversário da vitoriosa decisão de juntar as tropas do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e outros aliados que integraram a ofensiva histórica na costa da Normandia. A união militar contribuiu para a derrota do Terceiro Reich na Segunda Guerra Mundial.

Charles ficou com a responsabilidade de presidir a cerimônia britânica em Ver-sur-Mer, uma comuna francesa.

“O monarca liderou a cerimônia em Gold Beach — codinome de uma das cinco zonas da invasão aliada da França ocupada pelos alemães nos desembarques na Normandia em 6 de junho de 1944 — junto ao presidente da França, Emmanuel Macron, e suas respectivas esposas, a rainha Camilla e Brigitte Macron”, escreveu o portal espanhol Hola! em um artigo.

Ao longo do evento, não passou despercebido a emoção do rei Charles e da rainha Camilla. O casal não conseguiu conter as lágrimas durante momentos da cerimônia, a exemplo de quando ouviu os testemunhos dos veteranos de guerra.

É o primeiro evento internacional que o rei Charles participa desde o anúncio do câncer. Segundo a imprensa, o soberano britânico deseja manter a agenda oficial enquanto estiver em tratamento contra a doença. Ele retornou às funções reais após receber luz-verde da equipe médica que o atende