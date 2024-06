Deputada Michele Mello celebra seus 40 anos em festa surpresa; CONFIRA AS FOTOS

No último dia 1º de julho, a deputada estadual do Acre, Michele Mello, comemorou seus 40 anos em uma festa íntima e repleta de emoção. A celebração, organizada como uma surpresa por seus pais, aconteceu no condomínio Ecoville e contou com a presença de amigos e familiares próximos, além de colegas do meio político.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, teve a oportunidade de conversar com a deputada na tarde deste sábado (8), ocasião em que Michele Mello compartilhou alguns registros do evento e falou sobre a surpresa preparada por seus pais. “Foi uma emoção muito grande. Não esperava por essa festa e ver tantos amigos reunidos foi realmente especial”, comentou a deputada.

Entre os convidados estavam figuras proeminentes da política local, que aproveitaram a ocasião para celebrar ao lado de Michele Mello, destacando sua trajetória e importância no cenário político do Acre. A festa, marcada pela descontração e carinho, reforçou os laços de amizade e companheirismo que Michele construiu ao longo dos anos.

A comemoração, que contou com uma decoração elegante e um ambiente acolhedor, foi registrada em diversas fotos, algumas das quais foram gentilmente cedidas pela deputada para esta coluna. As imagens capturam momentos de alegria e confraternização, refletindo o espírito da celebração.

Michele Mello, conhecida por sua atuação comprometida e pelo engajamento com as causas sociais, agradeceu a todos os presentes e ressaltou a importância do apoio de amigos e familiares em sua trajetória. “Esse carinho que recebi é uma motivação a mais para continuar meu trabalho com ainda mais dedicação e empenho”, afirmou ao ContilNet.

Veja fotos: