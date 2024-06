Detran dá prazo para que mais de 600 motoristas quitem dívidas e retirem veículos de pátio; veja lista

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) estabeleceu o prazo de 15 dias, a contar desta terça-feira (4), para que os proprietários de veículos arrematados em leilões da instituição façam a retirada dos veículos.

O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), e assinado pela presidente do Detran, Taynara Martins Barbosa. Ante de retirar os veículos, os proprietários deverão quitar os débitos existentes, sejam eles de IPVA, multas, taxas de licenciamento, seguro obrigatório e vistoria. Além disso deverão, também, quitar as despesas de remoção e depósito de seus veículos.

Os veículos, entre eles carros e motocicletas, estão nos depósitos da empresa WR Leilões, localizados na Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005 , Vila Ivonete, e na BR-364, quilômetro 1,5, loteamento Santa Helena.

Confira a lista completa: