Dia D contra poliomielite acontece neste sábado em Rio Branco; veja pontos de vacinação

O Dia D de vacinação contra a poliomielite, que acontece neste sábado (8), em Rio Branco, pretende vacinar pelo menos 5 mil crianças de até quatro anos. A campanha iniciou no dia 27 de maio e tem como meta aplicar pelo menos 60 mil doses.

Ao ContilNet, a coordenadora do Plano Nacional de Imunização do Acre (PNI/AC), Renata Quiles, explicou que esta será a última campanha contra a poliomielite aplicada em gotinhas, ou seja, via oral.

“Devemos convidar todos os responsáveis a levarem seus filhos a receberem as gotinhas nesta Campanha, pois será a última campanha com a gotinha, em setembro ela saíra do Calendário de vacinação entrando uma vacina mais completa no seu lugar porém, é furadinha”,explicou.

A atualização não representa o fim imediato do imunizante na versão popularmente conhecida como “gotinha”, mas um avanço tecnológico para maior eficácia do esquema vacinal, que será feito após um período de transição.

Os postos de Rio Branco estarão atendendo das 08h às 16h neste sábado.

Veja quais os postos disponíveis: