Em evento oficial, príncipe William revela se Kate Middleton está bem

Durante um compromisso oficial nesta quarta-feira (5/6), o príncipe William foi questionado sobre o estado de saúde da esposa, Kate Middleton.

Em conversa com o príncipe de Gales no evento comemorativo do 80º aniversário do Desembarques da Normandia, um veterano perguntou se a princesa estava melhorando.

“Sim”, respondeu William. “Ela teria adorado estar aqui hoje”, continuou o herdeiro do trono britânico.

“Eu estava lembrando a todos que sua avó serviu em Bletchley Park, então, ela tinha um pouco em comum com algumas das senhoras aqui que estavam em Bletchley”, declarou William. A avó paterna de Kate, Valerie Glassborow, trabalhou na base secreta de espionagem durante a guerra que buscava quebrar os códigos inimigos.

Kate está tratando um câncer

A princesa de Gales, de 42 anos, permanece fora dos holofotes desde que revelou, no dia 22 de março, o diagnóstico de câncer.

Atualmente realizando quimioterapia, Kate informou que retornaria ao trabalho real quando chegasse a hora certa, em um discurso escrito por ela mesma.

“Meu trabalho sempre me trouxe uma profunda sensação de alegria e estou ansiosa para voltar quando estiver capaz. Por enquanto, devo me concentrar em fazer uma recuperação completa”, declarou, em um vídeo gravado no jardim do Castelo de Windsor.

O príncipe William tirou algumas semanas de folga assim que sua esposa compartilhou a notícia do câncer. Ele retornou ao trabalho em abril.

O primogênito do rei Charles III já comentou algumas vezes em compromissos recentes que a princesa está “indo bem”.